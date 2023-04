Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Friedrichsthal (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag (23. April) gegen 19:30 Uhr an der Kreuzung "Koblenzer Straße/ Dahler Straße/ Friedrichsthaler Straße" zwischen zwei Pkw ereignet. Dabei befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Wagen die Straße aus Gerlingen kommend in Richtung Olpe. Sie beabsichtigte, an der Ampel nach links in die "Friedrichsthaler Straße" einzufahren. Zeitgleich befuhr eine 42-jährige Autofahrerin die Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt. Die Fahranfängerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im Nachgang an die Unfallaufnahme begab sich die 42-Jährige ebenfalls ein ärztlich Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr ebenfalls im Einsatz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell