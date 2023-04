Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jähriger bei Verkehrsunfallflucht verletzt

Attendorn (ots)

Am Freitag (21. April) hat sich gegen 22 Uhr auf der Kreuzung "Am Spindelsburggraben / Am Gerbergraben / Wasserstraße" in Attendorn ereignet. Dabei befuhr zunächst ein SUV-Fahrer die Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr ein 17-jähriger Radfahrer die Straße "Am Gerbergraben". Der Autofahrer wollte im Kreuzungsbereich nach links, in die Straße "Am Spindelsburggraben" abbiegen. Der Radfahrer beabsichtigte zeitgleich nach links, in die "Wasserstraße" abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, wobei der Jugendliche stürzte. Er verletzte sich. Der Fahrzeugführer hielt zwar kurz an und erkundigte sich nach dessen Wohlbefinden, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Zeugen leisteten daraufhin Erste-Hilfe und alarmierten die Polizei. Der Jugendliche wollte sich im Nachgang an die Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

Durch die Angaben von Zeugen konnte eine Fahndung nach dem roten SUV eingeleitet werden. Diese verlief erfolgreich. Die Polizisten konnten einen Fahrzeugführer ermitteln. Dieser war aufgrund des Unfalls ebenfalls verletzt und hat eigenständig ein Krankenhaus aufgesucht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

