Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (20. April) gegen 14:10 Uhr in dem Kreisverkehr "Am Bratzkopf / Stellwerkstraße" ereignet. Dabei befuhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerin die Stellwerkstraße. Sie beabsichtigte dann, in den Kreisverkehr in Richtung Rüblinghausen einzufahren. Zeitgleich befand sich bereits eine 17-Jährige mit ihrem Motorroller in dem Kreisverkehr. Damit es nicht zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam, wich die Rollerfahrerin der einfahrenden Autofahrerin aus und stürzte. Die Jugendliche verletzte sich leicht. An dem Roller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

