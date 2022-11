Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht mit Radlader

Celle (ots)

Wietze - Am 08.11.22 kommt es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Steinförder Straße in Wietze. Ein Radlader ist hier in Fahrtrichtung "Am Salzberg" unterwegs gewesen. Aus bislang nicht bekannten Gründen senkt sich der Frontlader ab und bohrt sich in die Fahrbahn. Die Fahrbahn wird durch die Zähne des Frontladers beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernt sich sodann, ohne den Schaden anzuzeigen. Wer Hinweise hierzu geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Wietze unter 05146-986230

