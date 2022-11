Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Hermannsburg (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 09.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Hermannsburg. Eine 44-jährige Frau aus Hermannsburg wollte mit ihrem VW Polo aus der Harmsstraße in die Lotharstraße einbiegen, übersah dabei jedoch eine 60-jährige Fahrradfahrerin, die mit ihrem Elektrofahrrad auf dem bevorrechtigten Radweg entlang der Lotharstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin verletzt; sie wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw und am Fahrrad entstand jeweils Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell