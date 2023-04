Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen und Video nach Körperverletzung

Kirchhundem (ots)

Bei der "Trash-Pop"-Party am Samstag (8. April) in der dortigen Schützenfesthalle in der Hilchenbacher Straße in Brachthausen ist ein 17-Jähriger Opfer einer Körperverletzung geworden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll es zunächst zwischen dem Jugendlichen und einem unbekannten Mann zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Anschließend soll der Unbekannte dem jungen Mann unvermittelt in das Gesicht geschlagen haben, so dass dieser zu Boden ging. Durch den Sturz und den Schlag erlitt der Heranwachsende Verletzungen im Gesicht und an der Hand.

Die Polizei sucht Zeugen dieser Tat. Den ermittelnden Beamten liegen Informationen vor, dass Filmaufnahmen der Auseinandersetzung existieren. Diese sollen auch auf dem Osterfeuer in Melbecke unter Anwesenden angesehen worden seien. Zur Klärung und für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei, dass sich Zeugen und Personen, die über Filmaufnahmen verfügen oder Hinweise dazu haben, wer die Körperverletzung videografiert hat, an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02761-9269-6218 wenden.

