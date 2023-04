Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Gebäudebrand in der Bonner Innenstadt

Bonn (ots)

Bonn, Innenstadt, Kasernenstraße, 30.04.2023; 03:24 In den frühen Stunden des Samstag Morgen wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bonn über eine Rauchentwicklung aus einem Wohn- und Geschäftshaus informiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten die Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines mehrgeschossigen Reihenhauses. Als Brandherd wurde eine Dehnungsfuge zwischen zwei Gebäuden lokalisiert. Die Dehnungsfuge wird unter anderem zwischen Häusern angeordnet, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden. Um den in der Fuge verwendeten brennenden Dichtstoff zu löschen, mussten mehrere sogenannte Fog-Nails in den Zwischenraum der Gebäude geschlagen werden, über die Wasser in die Fuge abgegeben werden kann. Die Lokalisierung des genauen Brandnestes gestaltet sich bei derartigen Bränden aufwendig und langwierig. Beide an die Fuge angrenzenden Gebäude wurden vorsorglich auf Kohlenmonoxid kontrolliert um eine Gefahr für die Nutzer ausschließen zu können. Der Einsatz war gegen 09:45 Uhr beendet. Die Kasernenstraße für den Zeitraum des Einsatzes in dem betroffenen Bereich gesperrt. Im Einsatz waren 36 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr des Rettungsdienstes, sowie des Führungsdienstes im Einsatz. Die Löscheinheit Buschdorf besetzte derweil die Wache Bonn der Berufsfeuerwehr für eventuelle Paralleleinsätze.

