Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand in Beuel

Bonn (ots)

Ein ausgedehnter Wohnungsbrand im Stadtbezirk Beuel forderte am Mittwochabend insgesamt 90 Einsatzkräfte. Mehrere Personen aus dem Objekt wurden durch den Rettungsdienst gesichtet.

Um 20:52 Uhr alarmierte die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn die ersten Kräfte zur Einsatzstelle auf der Siegburger Straße. Aufgrund weiterer Anrufe wurde die Alarmstufe kurz hierauf erstmalig erhöht. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein festgestellt werden. Bei Eintreffen zeigte sich ein ausgedehnter Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines 4 1/2 geschossigen Wohngebäudes. Das Feuer drohte auf die Obergeschosse überzugreifen. Einige Bewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen, eine unbekannte Anzahl befand sich noch im Objekt. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Alarmstufe nochmals erhöht, sodass schließlich mit dem Stichwort Brand 4 und Rettungsdienst 5-2 weitere Kräfte alarmiert wurden. Nach Gliederung der Einsatzstelle in verschiedene taktische Abschnitte wurde die Brandbekämpfung zur Menschenrettung im Innenangriff sowie im Außenangriff eingeleitet. Auf der Vorderseite sowie der Gebäuderückseite gingen zwei Drehleitern in Stellung. Insgesamt vier Personen brachte die Feuerwehr geschützt durch Fluchthauben über den Treppenraum in Sicherheit. Im Abschnitt Rettungsdienst sichteten die Einsatzkräfte 10 Bewohner. Alle konnten an der Einsatzstelle verbleiben, Transporte in Krankenhäuser waren nicht erforderlich. Die Brandbekämpfung im Außen- und Innenangriff zeigte schnell Wirkung, sodass bereits um 21:30 Uhr die Rückmeldung "Feuer in der Gewalt" abgesetzt werden konnte.

Die Aufräumarbeiten dauerten noch bis ca. 23:30 Uhr an. Für die temporäre Unterbringung der Bewohner wurde zunächst ein Bus der Stadtwerke genutzt. Nachdem das Objekt nicht mehr bezogen werden konnte wurden Ersatzunterkünfte zur Verfügung gestellt.

In Spitzenzeiten befanden sich ca. 90 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle. Die Wachen Beuel und Innenstadt wurden für Folgeeinsätze durch weitere Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

