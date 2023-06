Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl aus Pkw auf Recyclinghof

Freiburg (ots)

Beim Entsorgen von Abfällen auf dem Recyclinghof in der Werderstraße wurde am Samstag, 17.06.2023, gegen 12.20 Uhr, aus einem grauen Chevrolet ein Mobiltelefon und eine Geldbörse entwendet. Die Gegenstände lagen auf dem Fahrersitz des unverschlossenen Pkw. Ein Großteil von Dokumenten aus der Geldbörse konnten auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Güterstraße wieder aufgefunden werden. Es fehlte das Mobiltelefon, eine schwarze Geldbörse, Bargeld und eine Bankkarte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell