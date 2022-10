Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lohne - Mann verursacht zwei Verkehrsunfälle

Lohne (ots)

Am Montag verursachte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer auf der A31 zwei Verkehrsunfälle. Der Mann war gegen 9 Uhr in seinem Dacia auf der Autobahn in Richtung Bottrop unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Wietmarschen kollidierte er mit seinem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache zunächst mit einem Verkehrsschild, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin unvermittelt fort. In Höhe der Anschlussstelle Lingen fuhr er dann auf einen vorausfahrenden Sattelzug eines 56-Jährigen auf. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Ausfahrtschild, unter das der Pkw eingeklemmt wurde. Der 32-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Er stand möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhen von etwa 10.000 Euro. Die Autobahn sowie die Anschlussstelle Lingen war bis etwa 10.50 Uhr halbseitig bis circa 10.50 Uhr für die Aufräum- und Bergungsarbeiten gesperrt.

