Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Diebstahl aus Pkw auf Parkplatz der Sommerrodelbahn - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 17.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wurden aus einem schwarzen Audi A 4 Bargeld und ein Werkzeugkoffer entwendet. Der Werkzeugkoffer befand sich zuvor im Kofferraum, das Bargeld in einer Geldbörse in der Mittelkonsole. Der Audi mit Rottweiler Kennzeichen stand in der Brandenbergstraße, auf dem Parkplatz der Sommerrodelbahn P2. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise geben können.

