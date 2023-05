Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug ist der Polizei am Mittwoch aus der Gottfried-Keller-Straße gemeldet worden. Hier machten sich unbekannte Täter an einem VW Passat zu schaffen. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, öffneten sie den Pkw auf noch ungeklärte Weise und entwendeten einen Geldbeutel, sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag. In der Geldbörse befanden sich unter anderem weiteres Bargeld sowie Personalausweis, Führerschein und mehrere Bankkarten. Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht gefunden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell