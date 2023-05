Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Schusswaffe bedroht

Kaiserslautern (ots)

Wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen 18-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet. Ein Zeuge rief am Dienstag gegen 22 Uhr die Polizei, da er gerade eine Gruppe in der Eisenbahnstraße beobachtete, wie sie vor zwei Männern davon lief. Einer der Männer habe dabei eine Schusswaffe in der Hand gehalten. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und traf den 18-Jährigen und seinen Begleiter in der Fackelstraße an. Bei der Durchsuchung der Männer konnten keine Waffen festgestellt werden. Bei der Absuche des Weges fand die Polizeibeamten schließlich in einem Blumenkübel in der Luxstraße eine Soft Air Pistole. Der Begleiter des 18-Jährigen gab zu, dass die Waffe seinem Kompagnon gehöre und dieser auch die Gruppe bedroht habe. Die Luftdruckpistole wurde sichergestellt. Der verantwortliche 18-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

