POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Eine Verletzte und hoher Blechschaden bei Auffahrunfall

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagvormittag auf der Schaffhauser Straße passiert ist. Eine 25-Jährige fuhr mit einem Kia auf der Schaffhauser Straße in Richtung Singen. Auf Höhe des Waldfriedhofes krachte die junge Frau in das Heck eines verkehrsbedingt wartenden Renault Twingo eines 30-Jährigen. Die 25-jährige Beifahrerin im Renault erlitt durch den Aufprall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von je rund 8.000 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

