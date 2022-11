Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Merchweiler (ots)

Am späten Samstagabend kam es gegen 21:45 Uhr in 66589 Merchweiler in der Hauptstraße zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer fuhr in der Hauptstraße mit seinem schwarzen Renault vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er einen von hinten herannahenden PKW, vermutlich einen älteren Mercedes-Benz Modell E-Klasse. Der noch unbekannte Fahrzeugführer musste seinen PKW stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Vorfall wurde von einem neutralen Zeugen beobachtet, der daraufhin sofort die Polizei informierte. Die eingesetzten Beamten konnten den verantwortlichen Fahrer im Zuge der Ermittlungen ausfindig machen. Dieser war augenscheinlich stark alkoholisch beeinflusst und musste die Polizisten zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei bittet den unbekannten Fahrer des Mercedes-Benz, der in der Hauptstraße in Merchweiler durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurde, sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach unter der Tel. 06897/9330 zu melden.

