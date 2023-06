Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0340 --Kunstobjekt in den Wallanlagen angezündet--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Herdentor Zeit: 06.06.23, 9.30 Uhr

Ein unbekannter Mann entfachte am Dienstagvormittag an einem Kunstobjekt in der Bremer Innenstadt ein Feuer. Verletzt wurde niemand.

Ein Passant beobachtete den Mann gegen 9.30 Uhr, wie er den Einkaufswagen einer Bronzeskulptur in den Wallanlagen in Brand setzte. Einsatzkräfte der Polizei Bremen erschienen schnell vor Ort und löschten die letzten Flammen, die Skulptur blieb unbeschädigt. Am Einkaufswagen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Der Unbekannte wurde zwischen 30 und 40 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte längere dunkle Haare, trug eine graue Mütze und einen dunklen langen Mantel. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell