Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Couragierte Bürger verhindern eine Alkoholfahrt

Neubrandenburg (ots)

Am 09.12.2022 gegen 23:40 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung in der Neubrandenburger Oststadt in der Leibnitzstraße gemeldet. Umgehend wurden Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Vor Ort stellten sie zwei Zeugen fest, welche einen Tatverdächtigen daran hinderten betrunken mit seinem PKW loszufahren. Die beiden männlichen deutschen Zeugen im Alter von 41 und 57 Jahren beobachteten den 36-jährigen georgischen Tatverdächtigen dabei, wie dieser betrunken von einer Weihnachtsfeier kam und mit seinem PKW losfahren wollte. Dieses versuchten die Zeugen durch couragiertes Einschreiten zu verhindern. Als der Tatverdächtige losfuhr stellten sie sich im entgegen, versuchten ihn aus dem Fahrzeug zu holen und zusätzlich den Fahrzeugschlüssel sicherzustellen. Dieses couragierte Handeln bezahlte der 41-Jährige mit Schlägen in sein Gesicht durch den Tatverdächtigen. Es gelang den Zeugen aber den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Ein beim Tatverdächtigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Des Weiteren stellten die Polizeibeamten fest, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einfacher Körperverletzung erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell