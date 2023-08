Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auto macht sich selbstständig - 5.000 Euro Sachschaden

Ein Opel ist am Mittwoch kurz nach 13 Uhr in der Breiten Straße ins Rollen geraten und gegen die Grundstücksmauern zweier benachbarter Häuser geprallt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 33-jährige Fahrer des Wagens zwar die Handbremse angezogen, jedoch keinen Gang eingelegt. Während an dem Opel Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand, wird dieser an den beiden Gartenmauern auf insgesamt etwa 1.000 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Unter Drogen hinterm Steuer

Deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau bei einem 29 Jahre alten Autofahrer festgestellt, den sie am Mittwoch gegen 22.45 Uhr auf der L 265 gestoppt haben. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, weshalb der 29-Jährige in einem Krankenhaus Blut abgeben musste. Seinen Wagen musste der Mann stehen lassen. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, gelangt er wegen Fahrens unter Drogen zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell