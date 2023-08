Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron

Totalschaden bei Verkehrsunfall

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist an einem Toyota entstanden, der am Dienstagvormittag an einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Thiergarten und Langenhart beteiligt war. Auf der schmalen Fahrbahn kamen sich ein 41-Jähriger im Toyota und ein 59-Jähriger in einem Lkw entgegen und kollidierten frontal miteinander. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Während an dem Pkw hoher Sachschaden entstand und dieser abgeschleppt werden musste, wird der Schaden am Mercedes Actros auf rund 1.000 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Frau täuscht Straftat vor - Kriminalpolizei ermittelt

Wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen eine 19 Jahre alte Frau, die vorgab, am Dienstagabend Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein. Ihren Schilderungen zufolge soll ein unbekannter Autofahrer die Frau an einer Bushaltestelle in einem Teilort von Bad Saulgau angesprochen und in seinen Wagen gezerrt haben. Nachdem er sie unsittlich berührt habe, soll er versucht haben, diese zu entkleiden. Hierbei hätte sich die junge Frau angeblich aus dem Fahrzeug retten können. In Bad Saulgau vertraute sie sich dem Personal eines Geschäfts an, woraufhin mehrere Streifenwagen zur Fahndung nach dem vermeintlichen Täter ausrückten. Bereits kurze Zeit später musste die 19-Jährige im Rahmen ihrer polizeilichen Vernehmung einräumen, dass ihre Schilderungen frei erfunden waren.

