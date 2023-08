PP Ravensburg: Weitere Termine im Rahmen der Marktstand-Aktion 2023

Landkreis Sigmaringen (ots) - Meßkirch Unbekannter bricht Milchautomat auf Einen Selbstbedienungsautomaten für Milch hat ein Unbekannter am Montagabend gegen 23 Uhr in der Conradin-Kreutzer-Straße aufgebrochen. Der Täter machte sich mit Werkzeug an dem Schließzylinder des Milchautomaten zu schaffen und entwendete aus diesem Bargeld in Höhe eines zweistelligen Euro-Betrags. Der Sachschaden, den er hierbei ...

mehr