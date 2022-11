Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen nach Angriff auf Jugendlichen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise auf einen Angriff auf einen Jugendlichen am Samstag, 19.11.2022, 2.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Oelde geben können. Der 17-Jährige wollte den Vorraum der Sparkasse betreten, als ihn zwei männliche Unbekannte, die medizinische Masken trugen, ergriffen und zu Boden rissen. Anschließend schlug und trat das mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidete Duo auf den Oelder ein. Nachdem sich der 17-Jährige wehrte, flüchteten die 1,80 bis 1,90 Meter großen Täter in Richtung Bahnhof. Im Bereich der Treppen auf dem Sparkassengelände hielten sich zu dem Zeitprunkt vier Personen auf. Diese entfernten sich nach der Tat, ohne dem 17-Jährigen zu Hilfe zu kommen. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Wer hat den Angriff beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern sowie den Unbeteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell