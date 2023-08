Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Freitag zwischen 14 und 15 Uhr im Bereich der Tankstelle in der Ravensburger Straße ereignet hat, bittet die Polizei Friedrichshafen um Hinweise und sucht Zeugen. Eine unbekannte Fahrerin eines Transportwagens wollte das Tankstellengelände verlassen, fuhr bis zur Fahrbahn und übersah dabei die von links kommende Radfahrerin. Um einen Zusammenstoß mit dem auf dem Fahrradschutzstreifen stehenden Fahrzeug zu verhindern, bremste die 72-jährige stark ab, stürzte auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Ohne sich um die zu Fall gekommene Zweiradlenkerin zu kümmern, setzte die Unfallverursacherin die Fahrt fort. Die Frau hinterm Steuer wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben und hatte dunkle hochgesteckte Haare. Sie war mit einem grünen Transportwagen mit Kastenaufbau und gelber Aufschrift unterwegs. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie insbesondere die Zeugin, die der Seniorin nach dem Unfall zur Hilfe kam, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Fernsehgerät aus Jugendtreff gestohlen

Auf einen großen Fernseher hatten es Unbekannte abgesehen, die zwischen Freitag, 11.08.23, und Montag, 28.08.23, in den Jugendtreff Ailingen im Haldenweg eingebrochen sind. Die Diebe verschafften sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge offenbar über ein Toilettenfenster Zutritt, nahmen den 80 Zoll großen Fernseher an sich und suchten mit diesem das Weite. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des mehrere hundert Euro teuren Geräts geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Unfall fordert Sachschaden - Nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31. Ein 25 Jahre alter Fahrer war mit seinem Fiat Doblo bei nasser Fahrbahn von Sipplingen kommend in Richtung Überlingen unterwegs und verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Zwischen Süßenmühle und der Abfahrt Überlingen-Goldbach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. An seinem Wagen entstand rund 6.000 Euro Sachschaden, an der Verkehrseinrichtung beläuft sich dieser auf rund 1.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Owingen

Seniorin wir Opfer eines Betrugs

Am Samstagabend wurde eine Seniorin aus dem Bereich Owingen Opfer eines Betrugs. Die 70-Jährige wurde über einen Messenger von einer ihr zunächst unbekannten Nummer kontaktiert, welche angeblich die neue Erreichbarkeit ihrer Tochter sei. Im weiteren Verlauf wurde sie gebeten eine dringende Überweisung in Höhe von mehreren tausend Euro zu veranlassen. In der Annahme, ihrer Tochter kurzfristig finanziell auszuhelfen und das Geld vorzustrecken, kam sie der Forderung nach. Erst später wurde sie von Angehörigen auf die Betrugsmasche aufmerksam gemacht. Nun ermittelt die Polizei und bittet nochmals um Vorsicht. Nehmen Sie über die altbekannte Nummer oder, noch besser, persönlich Kontakt zu ihren Bekannten auf, falls sie um eine vermeintlich dringende Überweisung gebeten werden. Lassen Sie sich dabei nicht unter Druck setzen. Hinweise rund um das Thema Betrug und weitere Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ .

