Sigmaringen

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung kommen auf einen 42-Jährigen zu, der am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Anton-Günther-Straße in eine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Sigmaringen geraten ist. Der Autofahrer händigte den Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Bei den genaueren Überprüfungen stellte sich jedoch schnell heraus, dass dieser gefälscht ist und der 42-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Er musste seinen Wagen stehen lassen. Zudem kommt auf seine Frau, die Halterin des Pkw ist, eine Strafanzeige zu, weil sie ihm ihr Auto zur Verfügung gestellt hat.

Sigmaringen

Defekter Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Aufgrund eines technischen Defekts an einem Herd sind in den Morgenstunden des Montags die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in die Bismarckstraße ausgerückt. Ein Bewohner hatte gegen 2.45 Uhr ein Knistern samt Knall und einen komischen Geruch wahrgenommen und festgestellt, dass sein Herd rot glühte. Die Wehrleute überprüften das Gebäude auf einen möglichen Brand und legten den Herd still. Verletzt wurde niemand.

Sigmaringen

Polizisten beleidigt

Negativ aufgefallen ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 23 Jahre alter Mann an einer Kontrollstelle auf der B 32 im Bereich einer Tankstelle. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen hatten dort gegen 1 Uhr einen BMW gestoppt, als der Beifahrer ausstieg und noch vor Beginn der Kontrolle lauthals seinen Unmut über diese zum Ausdruck brachte. Weil er die Beamten dabei unvermittelt beleidigte, muss er nun mit einer Anzeige rechnen.

Mengen

Bargeld in Freibad gestohlen

Bargeld in Höhe eines mittleren zweistelligen Euro-Betrags haben zwei Jugendliche auf dem Gelände des Freibads aus drei Taschen und Rucksäcken gestohlen. Zeugen bemerkten das Verhalten des Duos, das nun wegen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wird.

Herbertingen

Junge Frau wird auf Kleinanzeigen Opfer von Betrügern

Opfer von Betrügern wurde Ende vergangener Woche eine junge Frau, die auf der Plattform "Kleinanzeigen" ihr IPhone verkaufen wollte. Betrüger meldeten sich auf ihr Inserat und schickten ihr zur vermeintlichen Sicherheit das Bild eines Ausweises sowie einen Screenshot von der angeblich per Paypal getätigen Überweisung zu. Nachdem die Verkäuferin ihr Handy nach Großbritannien verschickt hatte, musste sie feststellen, dass die Zahlung des hohen dreistelligen Euro-Betrags nicht bei ihr einging. Auch die vermeintliche Ausweiskopie gehört nicht zu den Betrügern. Diese hatten sie zuvor gestohlen und bereits in weiteren Fällen verwendet. Tipps und Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

