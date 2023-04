Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht an Engpass

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen den Fahrer eines Bielefelder Kleinwagens, der bereits am Freitagmorgen, 07.04.2023, in der Bernhard-Mosberg-Straße mit einen Audi A 6 zusammenstieß und sich von der Unfallstelle entfernte.

Gegen 10:20 Uhr bog die 32-jährige Bielefelder Audi Fahrerin von der Schillerstraße in die Bernhard-Mosberg-Straße ab. Sie erkannte einen entgegenkommenden Kleinwagen in Richtung Schillerstraße. An der Engstelle in dem Einmündungsbereich wechselte die Fahrerin mit ihrem Audi nach links auf den Fahrbahnteil der Gegenrichtung, um den Kleinwagen passieren zu lassen. Im Vorbeifahren stieß der unbekannte Pkw seitlich gegen den, teilweise auf dem Gehweg, stehenden Audi und fuhr weiter.

Der Lack des Audis war im Bereich des Stoßfängers, des Kotflügels und der Alufelge vorne rechts beschädigt. Der Kotflügel wies zudem eine Delle auf. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 4.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell