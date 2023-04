Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230403-3: Drei maskierte Männer überfallen 19-Jährigen

Bergheim (ots)

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei bislang unbekannten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am Freitagabend (31. März) einen jungen Mann (19) in Bergheim-Ahe überfallen zu haben.

Einer der Männer soll laut Zeugenaussage etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Zur Tatzeit habe er einen roten Pullover mit Beschriftung und eine schwarze Hose getragen. Zudem soll er eine schwarze Schusswaffe bei sich getragen haben. Der zweite Mann soll größer als der erste Gesuchte und mit einer weißen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Der dritte Unbekannte habe Zeugenaussagen zufolge eine schwarze Hose und einen blauen Pullover getragen. Alle drei sollen sich zur Tatzeit ein Bandana über den Mund gezogen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen habe sich der 19-Jährige gegen 18 Uhr im hinteren Bereich eines Schulgebäudes an der Straße "Am Schwarzwasser" aufgehalten. Er gab an, dass plötzlich die drei Maskierten auf ihn zugekommen seien. Einer von ihnen soll ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dann sollen ihn die anderen beiden Täter ebenfalls angegriffen haben. Als er zu Boden gestürzt sei, sollen die Maskierten den Geschädigten weiter geschlagen und getreten haben. Unvermittelt sollen sie gestoppt haben. Der Unbekannte im roten Pullover soll den 19-Jährigen aufgefordert haben, seine Habseligkeiten auf den Boden zu legen. Anschließend habe der Täter seinen Pullover ein wenig hochgezogen, so dass der Griff einer schwarzen Schusswaffe zum Vorschein kam. Schließlich habe der Angegriffene sein Handy und Portemonnaie sowie Kopfhörer herausgegeben. Die drei Unbekannten sollen mit der Beute in Richtung Koppelsweg geflohen sein.

Die alarmierten Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Sie sicherten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell