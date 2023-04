Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230403-2: Radfahrer beim Anfahren an Ampel touchiert

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen zur Unfallrekonstruktion

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (31. März) ist ein Radfahrer (52) in Kerpen leicht verletzt worden. Der 52-Jährige zeigte den Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer ohne anzuhalten weitergefahren war, an, nachdem er von einem hilfsbereiten Zeugen zu seiner Arbeitsstelle gebracht worden war. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 6.30 Uhr habe der Radfahrer an der Kreuzung von Berrenrather Straße und Heerstraße an einer roten Ampel gewartet. Als diese auf Grünlicht umschlug, habe er seine Fahrt geradeaus in Richtung Berrenrath fortgesetzt. Zunächst sei ein Fahrzeug an ihm vorbeigefahren. Das im Anschluss folgende Auto habe ihn dann mit dem rechten Außenspiegel am Arm touchiert. Dadurch sei er gestürzt. Zwei Zeugen (w 56, m 38) leisteten Erste Hilfe.

Hinweise von Zeugen zu dem Unfall, dem unfallbeteiligten Auto oder dem Fahrer nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

