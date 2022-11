Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) - 84-jähriger Vermisster wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - PM Nr. 2

Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Der seit Samstagvormittag vermisste Werner Horst Z., nach dem seit heute Nachmittag (PM von 15:41 Uhr) auch mit einem Lichtbild in der Öffentlichkeit gefahndet wurde, ist am Abend in einem Krankenhaus in Rheinland-Pfalz angetroffen worden. Die entsprechende Fahndung wird daher zurückgenommen.

