POL-MA: Malsch-Rhein-Neckar-Kreis: 84-jähriger Mann vermisst - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Mannheim-Innenstadt (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 28.10., 14:00 Uhr bis Montag, 07.11., 07:50 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Schulgebäude in den D-Quadraten ein. Der oder die Unbekannte/-n gelangten vermutlich über ein Fenster in die Schule und entwendeten einen Tresor. Darin befanden sich unter anderem ein niedriger Geldbetrag sowie ...

