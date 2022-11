Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Firmengelände - Wer kann Hinweise geben?

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Mittwoch, den 2.11 in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 14:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin einen auf dem Firmenparkplatz in der Gammelsbacher Straße geparkten Ford Focus. Im Anschluss entfernte sich der oder die Unfallverursacher/-in, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern.

Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel.: 06271 3210-0 zu melden.

