POL-REK: 230402-1: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Kerpen (ots)

Am Samstagnachmittag (01.04.2023 gegen 17:45 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen. Das beteiligte Fahrzeug, welches mit drei Insassen besetzt war, befuhr die Kreisstraße 53 aus Kerpen-Manheim(alt) kommend in Richtung Elsdorf. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte und der Fahrzeugführer diesem auswich, verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im angrenzenden Feld, nachdem er sich überschlug, auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die drei Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden später leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde durch einen Abschlepper aus dem Feld geborgen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 70000 Euro.(ms)

