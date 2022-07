Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Fahrrad sichergestellt

Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Bereits am Montag, den 4. Juli, hat die Polizei in der Amrumer Straße ein Mountainbike der Marke "Steppenwolf" sichergestellt. Bislang konnten die rechtmäßigen Besitzer des weißen Bikes nicht ausfindig gemacht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Rad im Rahmen eines Diebstahldelikts entwendet wurde. Für den Fortgang der Ermittlungen hofft das Kommissariat 43 in Darmstadt, dass Zeugen oder die Besitzer Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 aufnehmen.

Hinweis an Medienvertreter: Ein Bild des sichergestellten Bikes befindet sich zum Download in unserer digitalen Pressemappe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell