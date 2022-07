Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Durst gehabt?

Kriminelle erbeuten Getränke und Gläser aus Biergarten

Weiterstadt (ots)

Ein Biergarten im Klein-Gerauer Weg rückte im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (26.7.) und Mittwochmorgen (27.7.) in das Visier bislang unbekannter Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste in den Biergarten und machten sich an einem dort befindlichen Verkaufsstand zu schaffen. Gewaltsam gelang es ihnen diesen zu öffnen und hieraus diverse Getränke und Gläser zu erbeuten. Offenbar verspürten die Kriminellen Durst, da sie im Anschluss die zuvor entwendete Beute in einer angrenzenden Minigolfanlage getrunken haben und danach das Weite suchten. Insgesamt werden die Schäden auf circa 300 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell