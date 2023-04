Polizei Bielefeld

POL-BI: Festnahme eines gesuchten Straftäters nach Verfolgungsfahrt

Bielefeld (ots)

In der Innenstadt Bielefeld konnte am Montag, 24.04.2023, gg. 16:00 Uhr, nach einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort und nach kurzer Verfolgung durch die Polizei der Fahrer sowie der Beifahrer eines polnischen VW Golf festgenommen werden. Der 36-jährige Fahrer hatte in der Vorbeifahrt einen Pkw beschädigt. Er entfernte sich vom Unfallort. Der geschädigte Pkw-Fahrer aus Bielefeld konnte den Unfallverursacher folgen und meldete den Vorfall der Polizei. An der Einmündung Prinzenstraße / Paulusstraße fuhr der Flüchtige frontal auf einen Streifenwagen der Polizei zu. Nur durch eine Gefahrenbremsung mit dem Polizeiwagen konnte ein Unfall vermieden werden. Der Flüchtige wurde kurz von einem weiteren Polizeifahrzeug verfolgt, als der flüchtige Pkw stoppte und Fahrer sowie Beifahrer fußläufig flüchteten. Sie wurden von der Polizei in einem Hinterhof festgenommen. Der Fahrer wurde positiv auf Betäubungsmittel getestet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der 42-jährige Beifahrer war zur Festnahme ausgeschrieben. Der Pkw wurde von der Polizei sichergestellt.

