PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B32

Landkreis Ravensburg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der B32 zwischen Bad Saulgau und Altshausen, auf Höhe Schwarzenbach, zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Pkw, bei dem eine Person getötet und mehrere zum Teil schwer verletzt wurden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 43-jährige mit einem Jeep die B32 in Richtung Bad Saulgau und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Jeep mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW einer 38-Jährigen frontal. Durch den Aufprall wurden die drei Insassen des VW, darunter 2 Kinder, im Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die drei Insassen im Jeep konnten den Pkw selbständig verlassen. Die beiden Kinder aus dem VW wurden schwer verletzt und kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Die Verletzungen der Fahrzeuglenkerin waren so schwer, dass sie diesen noch an der Unfallstelle erlag. Die Insassen des Jeep, von denen mindestens zwei schwer verletzt wurden, kamen ebenfalls zur medizinischen Untersuchung und Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 30000 Euro. Die B32 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 5 Stunden voll gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Notfallnachsorgedienstes mit einem Großaufgebot eingesetzt.

