Ravensburg (ots) - Friedrichshafen Pfefferspray versprüht - Zeugensuche Am Samstagmorgen, gegen 03:20 Uhr meldete sich ein 36-jähriger Passant über den Polizeinotruf um mitzuteilen, dass er soeben in der Montfortstraße / Paulinenstraße mit Pfefferspray besprüht wurde. Seinen Angaben nach, sei er an einer streitenden Gruppe von 10 - 15 Personen vorbeigelaufen, als er Pfefferspray unter anderem in seine Augen abbekam. ...

mehr