Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Krauchenwies

Alkoholisierter Transporter-Fahrer angehalten

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr führte eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen Verkehrskontrollen in Krauchenwies durch. Hierbei hielten sie unter anderem einen VW Transporter an. Beim 51-jährigen Fahrer stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf einen vorherigen Alkoholkonsum hinwiesen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten zunächst. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein vor Ort abgeben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein.

Sigmaringen

Einbruch in ein unbewohntes Haus

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in den vergangenen zwei Wochen unberechtigt Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Hornsteiner Straße. Im Haus durchsuchten die Täter offenbar diverse Behältnisse und das Mobiliar. Ob sie etwas entwendet haben, ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Zeitraum ab dem 13.08.2023 in diesem Zusammenhang.

