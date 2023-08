Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/ Bodenseekreis

Unwetter im Bodenseekreis - Zeltlager Seemoos geräumt

Wegen der Unwetterwarnung am Donnerstagabend ist das Zeltlager Seemoos gegen 22 Uhr vorsorglich evakuiert worden. Im Zeltlager befanden sich zu dem Zeitpunkt rund 300 Personen, bei denen es sich zu einem Großteil um Kinder handelte. Durch die Feuerwehr wurde die Unterbringung in der Turnhalle einer nahegelegenen Schule veranlasst, wo die Kinder die Nacht auf Feldbetten zubrachten. Ein Teil der Zeltlagerbesucher wurde von der Feuerwehr mit Fahrzeugen zur Halle transportiert. Der Umzug lief friedlich. Keiner der Beteiligten wurde im Laufe der Unwetter verletzt. In Tettnang füllte sich durch die ergiebigen Regenfälle eine Baugrube im Bereich Büchel. Wie eine Überprüfung durch die Polizei zeigte, bestand keine Gefahr der Unterspülung der angrenzenden Fahrbahn. Die Stelle wurde durch die Polizei vorsorglich abgesperrt. Auf mehreren Straßen im gesamten Bodenseekreis kam es durch umgestürzte Bäume oder abgebrochene größere Äste zu Behinderungen, die nun nach und nach von Feuerwehr und Straßenmeisterei beseitigt werden.

Friedrichshafen

Einbruch in Wohnung - Täter stiehlt Auto

Hochwertige Elektronikartikel, Schmuck sowie einen Pkw hat ein Dieb bei einem Einbruch in ein Wohnobjekt in der Hans-Böckler-Straße am Donnerstag gestohlen. Der Täter gelangte zwischen 12 Uhr und 21.15 Uhr über ein Fenster in das Haus. Auf seiner Suche nach Beute nahm er neben diversem Schmuck von vierstelligem Wert mehrere Tablets sowie ein Handy und einen Laptop mit. Aus der Geldbörse des Bewohners stahl er neben Bargeld auch Kreditkarten. Außerdem nahm er zwei Fahrzeugschlüssel an sich, ging an den Carport des Wohnhauses und fuhr mit dem dort geparkten silbernen Renault Espace mit Friedrichshafener Zulassung davon. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen, die Spurensicherung der Kriminalpolizei untersucht das Objekt. Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Hans-Böckler-Straße Verdächtiges beobachtet haben oder insbesondere zum Verbleib des Fahrzeuges oder zur Identität des Täters Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Pkw prallt gegen Radfahrer

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der am Donnerstag kurz vor 14 Uhr an einem Kreisverkehr in der Meistershofener Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 49 Jahre alte Radler, der von einem Radweg auf die Straße fuhr, nahm dem 62-Jährigen im BMW die Vorfahrt. Dieser touchierte den Radler daraufhin, sodass der 49-Jährige zu Fall kam. Er musste zur weiteren medizinischen Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand am BMW ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Tettnang/ Friedrichshafen

Renitenter Mann beschäftigt Polizei und Feuerwehr

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 45-Jähriger rechnen, der am Donnerstagabend fälschlicherweise die Feuerwehr Tettnang wegen eines vermeintlichen Brandes alarmiert hat. Der Mann war bereits am Nachmittag im Bereich des Klinikums Friedrichshafen negativ aufgefallen, da er dort immer wieder herumschrie und laut Anrufern randaliert habe. Die hinzugerufene Polizei, die der 45-Jährige lautstark beleidigte, verwies ihn daraufhin des Platzes. Er begab sich daraufhin zu seiner Wohnung nach Tettnang, in die er aber nicht kam. Mehrmals wählte er den Notruf und die Nummer des örtlichen Polizeireviers, wo ihm erklärt wurde, dass der Schlüssel bei einem Betreuer in Verwahrung sei und er sich bei diesem melden müsse, um an den Schlüssel zu gelangen. Der 45-Jährige geriet aber derart in Rage, dass er sich letztlich dazu veranlasst sah, auch die Feuerwehr zu rufen. Unter dem Vorwand, dass es in dem Gebäude in der Oberhofer Straße zu einem Brand gekommen sei, wollte er wohl eine Türöffnung durch die Wehrleute erwirken. Die Polizei, die zwischenzeitlich abermals zu dem Daueranrufer ausgerückt war, gab den anrückenden 23 Einsatzkräften der Feuerwehr Entwarnung. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Vortäuschen eines Unglücksfalls, Beleidigung und Missbrauchs von Notrufen verantworten. Zudem hat er mit einer Kostenrechnung für den Feuerwehreinsatz zu rechnen.

Überlingen

Unbekannter beschädigt Bäume

Sachschaden von mehreren tausend Euro wurde in den letzten Tagen an zwei Bäumen entlang des Fußweges unterhalb des Strandweges verursacht. Ein Unbekannter hatte an den zehn Jahre alten Erlen großflächig Rinde abgeschabt und Nägel in das Holz getrieben, um diese zu schädigen. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt zwischenzeitlich wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter werden unter Tel. 07551/804-0 entgegengenommen.

Sipplingen

Kleinkind angefahren und schwer verletzt

Beim Anfahren vom Straßenrand hat eine 54 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag kurz nach 9 Uhr ein einjähriges Mädchen verletzt. Das Kind spielte vor dem vorderen Eck des Autos mit einem Rutschauto, was die Audi-Fahrerin übersah. Das Kind stürzte und wurde im Bereich der Beine von dem anfahrenden Audi überrollt. Es musste mit schweren Verletzungen in eine Kinderklinik gebracht werden. Die Angehörigen des Mädchens wurden noch an der Unfallstelle seelsorgerisch betreut. Am Audi der 54-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Salem

Diensthund im Frei erschnuppert Drogen

Die Spürnase seines Diensthundes führte einen Zollbeamten in seiner Freizeit auf die Spur eines Jugendlichen, der nun mit einer Anzeige rechnen muss. Während des Gassigehens am Mittwochabend im Bereich Mimmenhausen reagierte der geschulte Vierbeiner offenbar auf den jungen Mann, sodass sich dessen Herrchen kurzerhand in den Dienst versetzte und zu einer Kontrolle entschloss. Der offenbar ertappte Jugendliche versuchte zu flüchten, wurde jedoch vom 39-Jährigen verfolgt und vorläufig festgenommen. Der Grund für das Verhalten des Hundes wurde schnell klar: In der Umhängetasche des Jugendlichen befanden sich unter anderem knapp 100 Gramm Haschisch sowie ein Pfefferspray. Hinzugerufene Polizisten des Polizeireviers Überlingen beschlagnahmten die Utensilien und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den jungen Mann ein.

