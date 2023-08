Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg

Unwetter halten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte auf Trab

Schwere Gewitter mit Sturmböen haben Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im gesamten Landkreis auf Trab gehalten. In Ravensburg geriet eine Palme in der Kirchstraße in Brand, die mutmaßlich vom Blitz getroffen worden war. In Oflings bei Wangen fiel ein Strommast um und fing Feuer, ein Stromkabel hing lose über der L 320. Auf der B 32 bei Amtzell prallte eine Autofahrerin gegen einen Baum, der auf der Fahrbahn lag und den sie zu spät sah. Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro war die Folge. Mutmaßlich aufgrund eines Blitzeinschlags geriet in Michelwinnaden bei Bad Waldsee kurz vor 21 Uhr der Dachstuhl einer Werkzeughalle in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, der Schaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand. In Leutkirch und den Teilgemeinden stürzten nicht nur Bäume auf Kreisstraßen und Gemeindeverbindungswege, sondern auch auf ein Haus in der Wangener Straße und auf eine Garage im Vogelhaldeweg. Die Freiwilige Feuerwehr entfernte die Bäume, der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Die Straßen zwischen Ausnang und Hofs, zwischen Leutkirch und Balterazhofen sowie zwischen Gebrazhofen und Herrot mussten bis Freitagmittag gesperrt werden.

Ravensburg

Diebe stehlen Gerät von Baustelle

Von einer Baustelle im Gewerbegebiet Kammerbühl, auf die man von der Ulmer Straße aus gelangt, hat ein Dieb im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mtitwochfrüh eine Säge des Herstellers Hilti gestohlen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Ravensburg

Fahrer und Beifahrer nicht angeschnallt - mehrere Anzeigen sind die Folge

Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben am Donnerstag gegen 15 Uhr im Rahmen einer Gurtkontrolle in der Schwanenstraße den Pkw eines 19-Jährigen gestoppt, da sowohl er als auch sein 17 Jahre alter Beifahrer nicht angegurtet waren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war an dem Wagen ein ungültiges und nicht für den Pkw ausgegebenes Kennzeichen angebracht. Bei den weiteren Ermittlungen kam zutage, dass der 17-Jährige den Peugeot erst kürzlich erworben und noch nicht zugelassen hatte. Somit droht dem Duo nicht nur ein Verwarngeld wegen des nicht angelegten Gurtes: der 19-Jährige muss sich unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs verantworten, der 17-Jährige gelangt bei der Staatsanwaltschaft wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und darüber hinaus, weil der die Fahrt als Halter zugelassen hat, zur Anzeige. Den Peugeot mussten die beiden jungen Männer stehen lassen.

Grünkraut

E-Scooter nicht versichert

Über den Rat der Polizei einfach hinweggesetzt hat sich eine 21-Jährige am Mittwoch kurz nach 18 Uhr. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Die Beamten hatten die Frau mit ihrem E-Scooter mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen vor Fahrtantritt darauf hingewiesen, dass sie mit dem Gefährt nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf. Wenig später sahen die Polizisten die 21-Jährige auf ihrem Roller fahrend in der Buchenstraße und stoppten sie. Eine Untersagung der Weiterfahrt und eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz waren die Folgen.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - mehrere Verletzte

Vier verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Gaisbeuren ereignet hat. Der Lenker eines BMW wollte von der Friedensstraße in die Landstraße einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines mit mehreren Personen besetzten Opel. Sowohl der BMW-Fahrer als auch drei Insassen des Opel wurden bei der Kollision leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst aufgeladen werden.

Wangen

Mann will Katze auf Streifenwagen werfen und beleidigt Polizisten

Offenbar aus dem Nichts heraus hat ein 20-Jähriger am Donnerstag kurz vor 20 Uhr in der Schmiedstraße vorgetäuscht, seine Katze auf einen vorbeifahrenden Streifenwagen schleudern zu wollen. Als die Polizeistreife ihn auf sein Vorhaben ansprach, beleidigte der Mann die Beamten und behauptete, mit seiner Katze machen zu können, was er will. Die Polizisten erteilten dem 20-Jährigen einen Platzverweis und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Die Katze blieb bei der Tat unversehrt.

Wangen

Fahrzeuge streifen sich - Polizei sucht Zeugen

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Wangen, nachdem sich am Donnerstag kurz nach 7 Uhr auf der K 8002 zwischen Schomburg und Primisweiler zwei Lkw gestreift haben. Etwa auf Höhe der Brücke der Unteren Argen streiften sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Während ein 27-Jähriger mit seinem Lastwagen anhielt, fuhr sein Unfallgegner mit einem silbernen Mercedes-Lkw in Richtung Primisweiler weiter. Hinweise zu dem Fahrer oder dessen Fahrzeug, an dem der linke Außenspiegel beschädigt sein dürfte, nehmen die Ermittler unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Senior wird von eigenem Auto überrollt

Lebensbedrohliche Verletzungen hat ein 84-Jähriger am Donnerstag kurz nach 15 Uhr im Nieratzer Weg erlitten. Der Senior hatte seinen Wagen auf dem Verbindungsweg zwischen der Hölderlinstraße und dem Nieratzer Weg abgestellt und dabei offenbar vergessen, diesen gegen Wegrollen zu sichern. Als der Pkw sich auf dem abschüssigen Weg selbstständig machte, versuchte der 84-Jährige, sich gegen diesen zu stemmen und ihn anzuhalten. Dabei wurde der Mann von dem Auto zu Boden gestoßen und teilweise überrollt. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Sachschaden entstand nicht.

Leutkirch

Dieb stiehlt hochwertiges Pedelec

Ein Pedelec des Herstellers Simplon, Typ Rapcon PMax haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwochfrüh und Donnerstagmorgen von einer Parkbucht entlang der L 318 entwendet. Der Besitzer stellte das hochwertige E-Bike im Wert von rund 9.000 Euro am Mittwoch gegen 6 Uhr in der Bucht zwischen Oberöschhöfe und Bottentann ab und sicherte es ordnungsgemäß mit einem Schloss. Als er am Folgetag gegen 10 Uhr zurückkehrte, waren das Pedelec und das zugehörige Schloss verschwunden. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des E-Bikes nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Grillhütte durch Feuer beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Bad Wurzach, nachdem Unbekannte in der Grillhütte "Hoher Rain" zwischen Montag und Mittwoch ein Feuer entzündet haben. Offenbar löschten die Täter das Feuer zwar wieder, der Holzboden der Hütte nahm dennoch Schaden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07564/2013 entgegen.

