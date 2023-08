Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrerin übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat eine 29 Jahre alte Mountainbikerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 10.45 Uhr in der Bleicherstraße erlitten. Ein 82-jähriger Dacia-Fahrer übersah die vorfahrtsberechtigte Radlerin beim Einfahren auf Höhe der Ulmer Straße. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 29-Jährige und zog sich Schürfwunden zu. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, am Dacia ein solcher von etwa 1.000 Euro.

Ravensburg

Fahrzeuglenkerin kollidiert seitlich mit Lkw - Polizei bittet um Hinweise

Eine 70 Jahre alte Mercedes-Fahrerin ist eigenen Angaben zufolge am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der B 32 Höhe des Gänsbühlcenters seitlich gegen einen Lkw geprallt. Aufgrund der Verkehrsdichte konnte die Frau wohl nicht anhalten und meldete den Unfall erst später bei der Polizei. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Lkw geben können, werden nun gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Altshausen

Pkw fängt nach Unfall Feuer

Frontal sind zwei Fahrzeuge am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Bahnhofstraße kollidiert. Eine 88-jährige Renault-Fahrerin wollte nach links auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen und übersah dabei einen 19-jährigen entgegenkommenden Ford-Fahrer. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Renault fing nach dem Unfall im Motorraum Feuer, weshalb die Freiwillige Feuerwehr anrücken musste. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 10.000 Euro beziffert.

Ebersbach-Musbach

Vorfahrt missachtet - ein Verletzter

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der K 8035 ereignet hat. Ein 36-jähriger Audi-Fahrer übersah beim Queren der Kreisstraße von Renhardsweiler kommend den Opel eines 44-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision abgewiesen und kamen in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Der 44-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Audi als auch der Opel mussten abgeschleppt werden.

Amtzell

Brand in Garage

Ein Kurzschluss dürfte die Ursache für einen Garagenbrand am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in der Straße "Singenberg" gewesen sein. Ein mit einer Kabeltrommel gekoppeltes Haushaltsgerät verursachte offenbar den Kurzschluss in einer Steckdose in der Garage, durch den ein Regal sowie dessen Inhalt zu brennen begann. Der Eigentümer löschte die offenen Flammen mit einem Feuerlöscher. Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen vor Ort waren, bekämpften letzte Glutnester. Durch die Hitze und den Qualm entstand an der Garage sowie einem darin geparkten Pkw Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

Leutkirch

Pkw gerät in Brand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwoch kurz nach 10.30 Uhr ein VW in der Memminger Straße in Brand geraten. Der 72 Jahre alte Fahrer des Wagens hielt an und konnte die Flammen im Motorraum noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr löschen. Verletzt wurde niemand. Der VW wurde durch das Feuer derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Leutkirch

Exhibitionist unterwegs

Im Bereich eines Kindergartens in der Schlesischen Straße wurde dem Polizeirevier Leutkirch am Mittwoch gegen 14 Uhr ein Exhibitionist gemeldet. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann soll sich am Zaun des Kindergartengeländes befunden haben und dort sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Kinder mehr im Kindergarten. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei den Tatverdächtigen nicht mehr ergreifen. Dieser soll zur Tatzeit oberkörperfrei und mit einer kurzen Arbeitshose und Sicherheitsschuhen bekleidet gewesen sein. Der korpulente Mann hatte kurze graue Haare und Tattoos auf dem oberen Rücken. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Leutkirch

Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ein 81 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Hofs ums Leben gekommen. Der Senior war mit seinem Herrenfahrrad in der abschüssigen Straße "An der Ach" unterwegs und fuhr über einen abgesenkten Bordstein auf den linksseitigen Gehweg. Dort kollidierte er mit seinem Lenker nach wenigen Metern mit einem Gebäude. In der Folge stürzte der 81-Jährige, der keinen Helm trug, zu Boden und zog sich schwerste Kopfverletzungen und Knochenbrüche zu, denen er noch am Unfallort erlag. Der Sachschaden am Gebäude wird auf rund 500 Euro, der am Fahrrad auf etwa 100 Euro beziffert. Neben dem Rettungsdienst samt Hubschrauber war auch die Freiwillige Feuerwehr am Unfallort im Einsatz.

