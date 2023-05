Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bürgersprechstunden werden fortgesetzt

Nettersheim-Marmagen (ots)

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wurde in den letzten Wochen die Präsenz der Polizei und des Ordnungsamtes in der Gemeinde Nettersheim, insbesondere in Marmagen, erhöht.

Die Bürgersprechstunde bietet den Bewohnern die Möglichkeit, sich in dieser Zeit mit den Vertretern der Polizei und des Ordnungsamtes auszutauschen und Fragen zu stellen.

Die nächsten Bürgersprechstunden finden am Donnerstag (25. Mai und 1.Juni), jeweils um 18 Uhr, auf dem Eiffelplatz in Marmagen und am Mittwoch (7. Juni) um 10 Uhr in der Alten Schule Marmagen (im neu eingerichteten Büro der Außenstelle des Ordnungsamtes) statt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell