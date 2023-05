Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Doppelhaushälfte

Dahlem (ots)

Am Dienstag (23. Mai) kam es in Dahlem in der Straße Am Sportplatz zu einem Einbruch.

Eine 86-jährige Dahlemerin stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass die Hauseingangstüre offenstand.

Unbekannte hatten das Haus durchsucht und einen geringen Geldbetrag entwendet.

Später machte eine aufmerksame Nachbarin noch ergänzende Hinweise zu dem Einbruch. Sie hatte gegen 12.30 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug mit mehreren Männern beobachtet.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

