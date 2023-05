POL-EU: Randalierer festgenommen

Zülpich-Wichterich (ots) - Am Sonntag (21. Mai) kam es um 17.10 Uhr in Zülpich-Wichterich in einer Gartenkolonie zu einem Diebstahl von vier Kaninchen. Bereits im Dezember wurden dem 69-jährigen Euskirchener vier Kaninchen aus seiner Gartenkolonie gestohlen. Unbekannte entwendeten nun erneut vier Kaninchen. Eine Wildkamera konnte den Diebstahl aufzeichnen. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

