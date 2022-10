Polizei Aachen

POL-AC: Einbrüche und Versuche in der Städteregion

Aachen/ Städteregion (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05.10.2022) wurden mehrere Einbrüche in der Städteregion gemeldet.

Unter anderem beschädigte in der Großkölnstraße in Aachen ein Unbekannter eine Scheibe eines doppelverglasten Fensters des dort ansässigen Drogeriegeschäftes. Das Objekt wurde nach erfolgter Tatortaufnahme an einen Verantwortlichen übergeben. Zwei Stunden später musste die Polizei erneut an dieser Örtlichkeit erscheinen, da jemand nun auch die zweite Scheibe der Verglasung eingeschlagen hatte. Nach ersten Informationen ist nichts gestohlen worden.

In Roetgen in der Rosentalstraße schlug eine unbekannte Person ebenfalls die Scheibe eines Lebensmittelgeschäftes ein. Nach jetzigem Kenntnisstand entwendete man Tabakwaren in unbekannter Höhe.

Bei beiden Taten konnten die Täter unerkannt fliehen.

Am frühen Dienstagmorgen (04.10.2022) gegen 06:00 Uhr brachen nach jetzigen Erkenntnissen vier Personen in das Vereinsheim einer Sportanlage an der Monheimsallee ein. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger aus Aachen konnte von der Polizei gestellt werden, die anderen sind flüchtig. Das Diebesgut ist noch unbekannt.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls bzw. Versuch aufgenommen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell