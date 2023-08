Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer kollidiert auf Gehweg mit Fußgänger

Ein unbekannter Radfahrer hat am Dienstag gegen 10.50 Uhr in der Charlottenstraße einen Verkehrsunfall verursacht und danach einfach das Weite gesucht. Der Mann war mit seinem Rad verkehrswidrig und offenbar recht zügig auf dem Gehweg unterwegs und stieß mit einem 47-Jährigen Fußgänger zusammen, der gerade aus einer Bäckerei heraustrat. Der Radler erkundigte sich kurz nach dem zu Boden geworfenen Passanten und fuhr danach davon. Nach dem Ereignis verspürte der 47-Jährige Schmerzen und musste einen Arzt aufsuchen. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Zeugen des Vorfalls geworden sind, oder die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Männer attackiert und Fahrrad gestohlen

Nach Vorfällen am frühen Mittwochmorgen im Bereich Fallenbrunnen und in der Zeppelinstraße auf Höhe des Landratsamtes hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 1.45 Uhr war es zunächst an der Bushaltestelle in der Zeppelinstraße zu einem Streit zwischen Jugendlichen gekommen, in dessen Verlauf ein 21-Jähriger angegriffen und mit Pfefferspray leicht verletzt wurde. Etwa eine halbe Stunde später wurde ein 18-Jähriger an einer Bushaltestelle im Fallenbrunnen von einer vierköpfigen Personengruppe provokant angesprochen. Einer der jungen Männer soll ihm eine Kopfnuss sowie einen Faustschlag verpasst haben, woraufhin der 18-Jährige von seinem E-Bike stürzte. Im Anschluss sei der Angreifer auf das Pedelec gestiegen und davongefahren. Einer seiner Komplizen setzte zudem Pfefferspray gegen das Opfer ein, woraufhin die Personengruppe das Weite suchte. Im Rahmen der Fahndung konnten Hinweise auf mehrere mutmaßlich an den Taten beteiligten Personen erlangt werden. Die Ermittlungen, die unter anderem einen Zusammenhang zwischen den Übergriffen und der Identität der Beteiligten klären sollen, dauern aktuell noch an. Personen, die Zeugen der Vorfälle wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Kriminalpolizei Friedrichshafen zu wenden.

Meckenbeuren

Vorfahrtsunfall

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Wiesentalstraße/Daimlerstraße wurde eine Person leicht verletzt. Eine 37 Jahre alte Peugeot-Lenkerin überquerte die Daimlersraße und übersah dabei den BMW einer 69-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Während die beiden Insassen im BMW mit dem Schrecken davonkamen, zog sich die Unfallverursacherin Prellungen zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Insgesamt entstand rund 14.000 Euro Sachschaden, um beide Pkw kümmerten sich Abschleppdienste. Oberteuringen

Unfall fordert Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 33 ereignet hat. Ein 36 Jahre alter BMW-Fahrer war von Dürnast kommend in Richtung Hefigkofen unterwegs und kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Nissan einer entgegenkommenden 37-Jährigen. Während sich der Wagen des Unfallverursachers um 180 Grad drehte und auf der Straße zum Stehen kam, wurde der Nissan nach rechts ins angrenzende Feld abgewiesen. Beide Unfallbeteiligten zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst, samt Rettungshubschrauber, war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten bis etwa 17 Uhr gesperrt.

Deggenhausertal

Motorradfahrer fährt nach Unfall weiter

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der K 7751 zwischen Sattelbach und Urnau ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Ein Lastwagenfahrer gibt an, dass ihm ein Motorradfahrer fahrbahnmittig entgegengekommen sei und er ausweichen musste. Dabei kam er mit seinem Gefährt ins Bankett und touchierte mit dem Außenspiegel die angrenzende Hangbegrünung. An seinem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, der Zweiradfahrer fuhr unbehelligt weiter. Dieser soll mit einer schwarzen Maschine mit auffallend breitem Lenker, im Stile einer "Harley Davidson", unterwegs gewesen sein. Der Unbekannte trug einen dunklen offenen Helm und hatte augenscheinlich einen Kinnbart. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Owingen

Mit landwirtschaftlichem Fahrzeug kollidiert

Glücklicherweise eher glimpflich ausgegangen ist ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Dorfstraße ereignet hat. Ein 37 Jahre alter Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine, auf deren Frontgabel zwei Heuballen geladen waren, fuhr von der Straße "Hirtengärten" in die Einmündung zur Dorfstraße ein um diese zu überqueren. Dabei übersah er einen von links kommenden Skoda. Der 70 Jahre alte Autofahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte mit der rechten Fahrzeugfront in die Ballen und die Gabel. Seine 66-jährige Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Skoda entstand rund 8.000 Euro Sachschaden, die landwirtschaftliche Maschine wurde den ersten Erkenntnissen zufolge nicht beschädigt.

Sipplingen

Autos zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 10.45 Uhr und 19.30 Uhr drei Pkw zerkratzt, die seitlich auf den Parkplätzen des Parkplatzes P1 (West) geparkt waren. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell