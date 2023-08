Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau in der Pfalz - Beim Einkaufen ausgerastet

Landau (ots)

Drei leicht verletzte Personen waren das Resultat eines Ausrasters einer 22-jährigen Frau aus Mannheim, die am gestrigen Abend in einem Supermarkt in der Dammühlstraße in Landau einkaufen war. Die 22-Jährige Frau war gegen 18 Uhr einkaufen und leinte hierzu ihren Hund vor dem Supermarkt an. Da sich ein anderer Kunde aufgrund der Hitze Sorge um den angeleinten Hund machte, wurde die 22-Jährige durch eine Supermarktmitarbeiterin ausgerufen. Die 22-Jährige kam daraufhin wutentbrannt auf die beiden zu und trat dem anderen Kunden in den Genitalbereich und versuchte ihn zu beißen. Weiterhin biss die 22-Jährige einem Supermarktmitarbeiter in die Hand und schubste eine weitere Mitarbeiterin um. Alle beteiligten Personen wurden von der 22-Jährigen zudem beleidigt und bedroht. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der 22-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen.

