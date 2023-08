Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag gegen 09:00 Uhr kam es an der abknickenden Vorfahrt in der Bezirksamtsstraße in Rockenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Transporter die Bezirksamtsstraße aus Richtung der Verbandsgemeinde und wollte an der abknickenden Vorfahrt weiter geradeaus die Bezirksamtsstraße befahren. Hierbei übersah er eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Frau mit ihrem Pkw, sodass es im Kurvenbereich zum Zusammenstoß kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, als auch des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ermittelt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell