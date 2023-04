Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Zwei Lackierfachbetriebe waren offenbar Ziel unbekannter Täter, so dass die Polizei in Greiz gestern (26.04.2023) und heute (27.04.2023) zum Einsatz kam.

Kurz nach 23:00 Uhr am gestrigen Abend (26.04.2023) meldete ein Zeuge den versuchten Einbruch in eine Lackiererei in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Die Täter versuchten hier gewaltsam in die Räumlichkeiten der Firma einzudringen, scheiterten jedoch am Ende.

Heute Morgen (27.04.2023) ging ein zweiter Anruf bei der Polizei ein, wobei ein weiterer Einbruch in eine Lackiererei gemeldet wurde. Hier gelang es den Einbrechern ins Innere der Firma in der Adolph-Herbst-Straße einzudringen.

Ob bei beiden Tatorten dieselben Täter agierten ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die mögliche Hinweise zu den Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (RK)

