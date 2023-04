Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube mit Spitzhacke aufgebrochen

Gera (ots)

Ronneburg: Offenbar mit einer Spitzhacke brachen Unbekannte im Zeitraum vom 25.04.2023 zum 26.04.2023 in die Gartenlaube einer 30-jährigen Nutzerin ein. Aus der Laube, welche zu einer Kleingartenanlage An der Distelburg in Ronneburg gehört, stahlen die Diebe mehrere Werkzeuge. Die Geraer Polizei ermittelt folglich zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

