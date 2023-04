Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 13-jährige Fahrradfahrerin verletzt

Gera (ots)

Gera: Beim Einfahren in den fließenden Verkehr der Reichsstraße bemerkte gestern Nachmittag (26.04.2023), kurz vor 14:00 Uhr die Fahrerin (53) eines Volvos die auf dem Gehweg befindliche 13-jährige Fahrradfahrerin scheinbar zu spät, so dass es zum Unfall kam. Das Mädchen kam zu Fall, verletzte sich und wurde durch Sanitäter medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell