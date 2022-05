Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der L83 im Bereich der Schwarzenbachtalsperre ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 52-jährige war mit seinem Kraftrad in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zog sich beim anschließenden Sturz schwere Verletzungen in der Schulter zu. Der entstandene Sachschaden am eigenen Motorrad beträgt ca. 5000 EURO.

